Обережно, кліщі: на Дніпропетровщині зафіксували вже 8 випадків хвороби Лайма

Інфекцію переносять кліщі. Загалом з початку року понад 100 людей звернулися до медзакладів з приводу укусів цими комахами.

«Бореліоз або хвороба Лайма – небезпечне захворювання, яке вражає серце, суглоби, печінку, нервову систему. Інфекція передається через укус кліща. Чим раніше вдасться виявити паразита, тим менше шансів заразитися», – розповіла завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова.

Щоб уберегтися від недуги, дотримуйтеся простих рекомендацій. Збираючись до парку, на відкриту місцевість, попіклуйтеся про закритий щільний одяг світлих відтінків та головний убір. А ще – користуйтеся спеціальними засобами проти комах.

Після повернення додому обов’язково струсіть весь одяг та ретельно огляньте шкіру. Особливо – ділянки за вухами, шию, потилицю, живіт.

Якщо помітили на тілі паразита – не варто видаляти його самостійно. Необхідно звернутися до найближчого медзакладу.

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