У Кривому Розі дорожній знак застряг в капоті КІА: що сталося

Як повідомляє “Інформатор. Кривий Ріг”, там сталася аварія: на перехресті на вулиці Кармелюка зіткнулися дві автівки.
Внаслідок ДТП водій КІА збив знак пішохідного переходу, який впав та застряг в капоті автівки.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Зазначається, що саме на цьому перехресті часто трапляються аварії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Нікополь сталася жахлива аварія: є загиблі та постраждалі.
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