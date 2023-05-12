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У Кривому Розі дорожній знак застряг в капоті КІА: що сталося

Сьогодні 15:47
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Ось таку картину могли сьогодні спостерігати мешканці Інгулецького району Кривого Рогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі дорожній знак застряг в капоті КІА: що сталося

Як повідомляє “Інформатор. Кривий Ріг”, там сталася аварія: на перехресті на вулиці Кармелюка зіткнулися дві автівки.

Внаслідок ДТП водій КІА збив знак пішохідного переходу, який впав та застряг в капоті автівки.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці. 

Новости Днепра про У Кривому Розі дорожній знак застряг в капоті КІА: що сталося

Новости Днепра про У Кривому Розі дорожній знак застряг в капоті КІА: що сталося

Зазначається, що саме на цьому перехресті часто трапляються аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Нікополь сталася жахлива аварія: є загиблі та постраждалі.

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Новости Днепра про У Кривому Розі дорожній знак застряг в капоті КІА: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі дорожній знак застряг в капоті КІА: що сталосяРусский

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