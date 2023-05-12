Осторожно, клещи: на Днепропетровщине зафиксировали уже 8 случаев болезни Лайма

Інфекцію переносять кліщі. Загалом з початку року понад 100 людей звернулися до медзакладів з приводу укусів цими комахами.

«Болезнь Лайма – опасное заболевание, поражающее сердце, суставы, печень, нервную систему. Инфекция передается через укус клеща. Чем раньше удастся выявить паразита, тем меньше шансов заразиться», – рассказала заведующая отделением Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней Галина Шамичкова.

Чтобы уберечься от недуга, соблюдайте простые рекомендации. Собираясь в парк, на открытую местность, позаботьтесь о закрытой плотной одежде светлых оттенков и головном уборе. А еще – пользуйтесь специальными средствами против насекомых.

После возвращения домой обязательно встряхните всю одежду и тщательно осмотрите кожу. Особенно – участки за ушами, шею, затылок, живот.

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