Ножем та молотком: у Кривому Розі чоловік намагався вбити подружжя

3 лютого близько 8:00 чоловік прийшов в гості до будинку, де мешкали його знайомі. Між гостем та подружжям виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав чоловіку декілька ножових поранень, а жінку побив молотком.
Після цього 52-річний зловмисник втік.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
У ніч з 4 на 5 лютого зловмисника затримали у Дніпрі. 5 лютого затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Сьогодні чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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