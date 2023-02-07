“Мінфін рф тішить новинами”: Лукашук розповів про те, як працюють санкції

Росія продовжує вести жахливу кровопролитну війну проти України та українців.

Щоб зупинити агресора, світові лідери вводять проти нього санкції, насамперед економічні.

Про те, як вони працюють, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Не думав, що колись напишу це, але… Мінфін рф тішить новинами. За даними міністерства, доходи до держбюджету росії в січні 2023-го впали на 35% у порівнянні з доходами в січні минулого року. Нафтогазові доходи пішли в мінус на 46%. Такий обвал пояснюють зниженням котирувань цін на нафту марки «Urals» та зменшенням обсягів експорту природного газу. Не нафтогазові доходи рф знизились на 28%. А обсяг їхніх витрат в минулому місяці перевищив показники аналогічного періоду у 2022-му на 59%, – написав Микола Лукашук.

Та додав, що Україна обов’язково переможе на всіх фронтах: військовому, економічному, дипломатичному.

Простими словами – країна-терорист через свою нелюдську політику йде за курсом свого корабля. Україна перемагає на всіх фронтах. Військовому, економічному, дипломатичному. Санкції працюють, – зазначив голова облради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.

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