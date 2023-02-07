Може втратити лапи: у Дніпрі допомоги потребує поранена кішка Боня, яку врятували військові

У Дніпрі допомоги потребує кішечка Боні.

Про це нам розповіла волонтерка міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

Кішку Боні знайшли військові у передмісті Дніпра. Тварина з побитими лапами повзала поруч з місцевою “наливайкою”. Що сталося з чотирилапою достеменно невідомо. Скоріше за все, її збила машина, але не виключено, що вона стала жертвою якогось неадеквата.

Військові передали кішечку волонтерці, яка відвезла бідосю до ветеринара. У неї відірваний хвіст, перебитий таз. За словами медиків, перелом складний, зі зміщенням. Боні зробили першу операцію, але без належної реабілітації, всі старання лікарів будуть марними та тварина ніколи не зможе нормально ходити.

За словами волонтера, притулок заборгував клініці близько 21 тисячі гривень, а попереду ще післяопераційний догляд та реабілітації. Боні дуже добра, спочатку вона боялася людей, але зараз ручна та спокійна.

Якщо ви хочете допомогти Боні вилікуватися, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM міні-притулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі та реквізити притулку:

https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Карти міні-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна

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Призначення “Благодійна допомога для котика Боні”

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