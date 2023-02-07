Може втратити лапи: у Дніпрі допомоги потребує поранена кішка Боня, яку врятували військові

Про це нам розповіла волонтерка міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
Кішку Боні знайшли військові у передмісті Дніпра. Тварина з побитими лапами повзала поруч з місцевою “наливайкою”. Що сталося з чотирилапою достеменно невідомо. Скоріше за все, її збила машина, але не виключено, що вона стала жертвою якогось неадеквата.
Військові передали кішечку волонтерці, яка відвезла бідосю до ветеринара. У неї відірваний хвіст, перебитий таз. За словами медиків, перелом складний, зі зміщенням. Боні зробили першу операцію, але без належної реабілітації, всі старання лікарів будуть марними та тварина ніколи не зможе нормально ходити.
За словами волонтера, притулок заборгував клініці близько 21 тисячі гривень, а попереду ще післяопераційний догляд та реабілітації. Боні дуже добра, спочатку вона боялася людей, але зараз ручна та спокійна.
Якщо ви хочете допомогти Боні вилікуватися, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче.
INSTAGRAM міні-притулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Тут всі соцмережі та реквізити притулку:
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Карти міні-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Боні”
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі провели міні-турнір в пам'ять про відомого тренера з…
Місто вже кілька років бореться за аеропорт із олігархом Ігорем…
Поліцейські Кам'янського розшукують 15-річну Маргариту Путиніку.
У Дніпрі та області знову "замінували" всі ТРЦ.