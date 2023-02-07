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  • Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони стані

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони стані

Сьогодні 14:19
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У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці на житловому масиві Перемога.

Новости Днепра про Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони стані

Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. На жаль, ця жахлива атака вбила 46 чоловік, серед яких і діти. Більше 80 містян отримали поранення.

Станом на 7 лютого у лікарнях Дніпра все ще перебувають на стаціонарному лікуванні 5 постраждалих.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Зазначається, що їхній стан — стабільний.

Бажаємо постраждалим скорішого одужання.

Новости Днепра про Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони стані

Не пробачимо! Помстимося!

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Новости Днепра про Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони станіУкраїнська Новости Днепра про Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони станіРусский

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