Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони стані

У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці на житловому масиві Перемога.

Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. На жаль, ця жахлива атака вбила 46 чоловік, серед яких і діти. Більше 80 містян отримали поранення.

Станом на 7 лютого у лікарнях Дніпра все ще перебувають на стаціонарному лікуванні 5 постраждалих.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Зазначається, що їхній стан — стабільний.

Бажаємо постраждалим скорішого одужання.

Не пробачимо! Помстимося!

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