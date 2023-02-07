Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони стані

Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. На жаль, ця жахлива атака вбила 46 чоловік, серед яких і діти. Більше 80 містян отримали поранення.
Станом на 7 лютого у лікарнях Дніпра все ще перебувають на стаціонарному лікуванні 5 постраждалих.
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
Зазначається, що їхній стан — стабільний.
Бажаємо постраждалим скорішого одужання.
Не пробачимо! Помстимося!
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