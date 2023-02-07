Ножом и молотком: в Кривом Роге мужчина пытался убить супругов

Пострадавшие с травмами были доставлены в городскую больницу.

3 февраля около 8:00 мужчина пришел в гости в дом, где жили его знакомые. Между гостем и супругами возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес мужчине несколько ножевых ранений, а женщину избил молотком.

После этого 52-летний злоумышленник скрылся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

В ночь с 4 на 5 февраля злоумышленник был задержан в Днепре. 5 февраля задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сегодня мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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