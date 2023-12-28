Новий законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, бо в ньому є норми, що суперечать Конституції, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у середу заявив, що запропонований урядом новий законопроєкт про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції України.

Йдеться про низку обмежень, передбачених для осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно, – пояснив Лубінець.

Сьогодні в ефірі телемарафону він повідомив, що із закону про мобілізацію приберуть норми, які можуть порушувати базові конституційні права людини.

Учора була робоча нарада з представниками Міноборони, де ми вже досягли компромісу – як забезпечити закон про мобілізацію та дотримуватися прав людини, – сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Він наголосив, що його офіс долучиться до оцінки нового законопроєкту про мобілізацію до того, як документ потрапить до сесійної зали Верховної ради.

При підготовці цього законопроєкту до внесення у сесійний зал буде засідання профільного комітету, буде окрема експертна оцінка від мене. І буде зроблено так, що права людей будуть забезпечені, – сказав омбудсмен.

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