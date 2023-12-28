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Новий законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, бо в ньому є норми, що суперечать Конституції, – Лубінець

Сьогодні 13:52
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у середу заявив, що запропонований урядом новий законопроєкт про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції України.

Новости Днепра про Новий законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, бо в ньому є норми, що суперечать Конституції, - Лубінець

Йдеться про низку обмежень, передбачених для осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно, – пояснив Лубінець.

Сьогодні в ефірі телемарафону він повідомив, що із закону про мобілізацію приберуть норми, які можуть порушувати базові конституційні права людини.

Учора була робоча нарада з представниками Міноборони, де ми вже досягли компромісу – як забезпечити закон про мобілізацію та дотримуватися прав людини, – сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Він наголосив, що його офіс долучиться до оцінки нового законопроєкту про мобілізацію до того, як документ потрапить до сесійної зали Верховної ради.

При підготовці цього законопроєкту до внесення у сесійний зал буде засідання профільного комітету, буде окрема експертна оцінка від мене. І буде зроблено так, що права людей будуть забезпечені, – сказав омбудсмен.

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Новости Днепра про Новий законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, бо в ньому є норми, що суперечать Конституції, - ЛубінецьУкраїнська Новости Днепра про Новий законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, бо в ньому є норми, що суперечать Конституції, - ЛубінецьРусский

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