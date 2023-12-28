Новый законопроект о мобилизации доработают, потому что в нем есть нормы, противоречащие Конституции, – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в среду заявил, что предложенный правительством новый законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Речь идёт о ряде ограничений, предусмотренных в законопроекте по отношению к лицам, уклоняющимся от мобилизации. В частности, это запрет на сделки с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно, – объяснил Лубинец.

Сегодня в эфире телемарафона он сообщил, что из закона о мобилизации уберут нормы, которые могут нарушать базовые конституционные права человека.

Вчера было рабочее совещание с представителями Минобороны, где мы уже достигли компромисса – как обеспечить закон о мобилизации и соблюдать права человека, – сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Он подчеркнул, что его офис присоединится к оценке нового законопроекта о мобилизации до того, как документ попадет в сессионный зал Верховной Рады.

При подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены, — сказал омбудсмен.

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