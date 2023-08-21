Нові правила передачі показників газу: дещо змінилося для деяких районів Дніпра та області

Відтепер деякі користувачі, які мешкають на Дніпропетровщині можуть передавати показання лічильника газу через SMS. Це стосується клієнтів АТ “Криворіжгаз” та Дніпровської філії “Газмережі”.
Інші способи передачі показників лічильника досі актуальні, але тепер можна це зробити ще й через SMS.
Зверніть увагу! Щоб показники зарахували – їх треба правильно передати.
Правильно заповнене повідомлення буде таким – XXXXXXXXX YYYYY, де:
Номер, куди надсилати повідомлення – 4647.
Традиційно, показники треба передавати з 28 числа поточного місяця та до 5 наступного.
Читайте також:
Автор:
Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який допоможе боротися з…
У Дніпрі винесли вирок ватажку радикальної проросійської організації SERB, який…
Можливо, саме ви зможете отримати цю стипендію!
Вже за два тижні частина школярів Дніпра піде до навчальних…