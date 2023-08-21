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Нові правила передачі показників газу: дещо змінилося для деяких районів Дніпра та області

Сьогодні 20:43
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Це стосується користувачів, які живуть на Криворіжжі.

Новости Днепра про Нові правила передачі показників газу: дещо змінилося для деяких районів Дніпра та області

Відтепер деякі користувачі, які мешкають на Дніпропетровщині можуть передавати показання лічильника газу через SMS. Це стосується клієнтів АТ “Криворіжгаз” та Дніпровської філії “Газмережі”. 

Інші способи передачі показників лічильника досі актуальні, але тепер можна це зробити ще й через SMS.

Як передати показники лічильника через SMS

Зверніть увагу! Щоб показники зарахували – їх треба правильно передати. 

Правильно заповнене повідомлення буде таким – XXXXXXXXX YYYYY, де:

  • XXXXXXXXX – номер особистого розрахункового рахунку;
  • YYYYY – показання газового лічильника.

Номер, куди надсилати повідомлення – 4647.

Традиційно, показники треба передавати з 28 числа поточного місяця та до 5 наступного.

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Новости Днепра про Нові правила передачі показників газу: дещо змінилося для деяких районів Дніпра та областіУкраїнська

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