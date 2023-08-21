Новые правила передачи показателей газа: несколько изменилось для некоторых районов Днепра и области

Теперь некоторые пользователи, проживающие на Днепропетровщине, могут передавать показания счетчика газа через SMS. Это касается клиентов АО «Криворожгаз» и Днепровского филиала «Газсети».
Другие способы передачи показателей счетчика до сих пор актуальны, но теперь это можно сделать еще и через SMS.
Обратите внимание! Чтобы показатели засчитали – их надо правильно передать.
Правильно заполненное сообщение будет следующим – XXXXXXXXX YYYYY, где:
Номер, куда отправлять сообщения – 4647.
Традиционно, показатели следует передавать с 28 числа текущего месяца и до 5 следующего.
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