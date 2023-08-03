Нічого не може розповісти про себе: на Дніпропетровщині шукають родичів літньої жінки

У Камʼянському розшукують родичів літньої жінки.
23 липня пенсіонерку доставили у міську лікарню №1. Жінка не може повідомити ніяку інформацію про себе. Можливо, її шукають родичі.
Якщо ви впізнали бабусю на фото чи знаєте її рідних, повідомте про це за номером: +380683584786.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі дружина розшукує свого чоловіка: зник безвісти ще 16 червня.
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