Ничего не может рассказать о себе: на Днепропетровщине ищут родственников пожилой женщины

Нужна ваша помощь!

В Каменском разыскивают родственников пожилой женщины.

23 июля пенсионерку доставили в городскую больницу №1. Женщина не может сообщить никакую информацию о себе. Может быть, ее ищут родственники.

Если вы узнали бабушку на фото или знаете ее родных, сообщите об этом по номеру: +380683584786.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе жена разыскивает своего мужа: пропал без вести еще 16 июня.

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