Ничего не может рассказать о себе: на Днепропетровщине ищут родственников пожилой женщины

В Каменском разыскивают родственников пожилой женщины.
23 июля пенсионерку доставили в городскую больницу №1. Женщина не может сообщить никакую информацию о себе. Может быть, ее ищут родственники.
Если вы узнали бабушку на фото или знаете ее родных, сообщите об этом по номеру: +380683584786.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе жена разыскивает своего мужа: пропал без вести еще 16 июня.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Держите телефон заряженным всегда!
Пострадавший в больнице.
Присмотритесь к фото!
Нужна ваша помощь!
К счастью, мужчину спасли медики.
Держите телефон заряженным всегда!
Пострадавший в больнице.
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Здание старейшего клуба Днепра, которое является памятником архитектуры, было выставлено на повторные торги 8 августа.
В Воздушных силах сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков.
В Днепре предлагают переименовать Екатеринославский бульвар.
Жители Кривого Рога собрали урожай арбузов, которые весной высадили среди многоэтажек.
Совсем скоро жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть августовский поток Персеиды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!