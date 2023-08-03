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  • Ничего не может рассказать о себе: на Днепропетровщине ищут родственников пожилой женщины

Ничего не может рассказать о себе: на Днепропетровщине ищут родственников пожилой женщины

Сегодня 06:45
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Ничего не может рассказать о себе: на Днепропетровщине ищут родственников пожилой женщины

В Каменском разыскивают родственников пожилой женщины.

23 июля пенсионерку доставили в городскую больницу №1. Женщина не может сообщить никакую информацию о себе. Может быть, ее ищут родственники.

Если вы узнали бабушку на фото или знаете ее родных, сообщите об этом по номеру: +380683584786.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе жена разыскивает своего мужа: пропал без вести еще 16 июня.

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