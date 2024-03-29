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Незвичайні дерев’яні будинки у Дніпрі: історія їх появи (ФОТО)

Сьогодні 12:34
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На проспекті Свободи у Дніпрі серед багатоквартирних та приватних будинків можна досі побачити невеликі дерев'яні будиночки.Деякі облицьовані цеглою і зовні вже ніяк не відрізняються від інших приватних будівель.

Новости Днепра про Незвичайні дерев'яні будинки у Дніпрі: історія їх появи (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізнались, звідки вони взялись.

Такі будиночки старожили називають «фінськими». Така назва і не сучасний вид будинків пояснюється тим, що ці будинки були привезені потягами з Фінляндії після Другої світової війни. Версій, чому і як дома потрапили до нас кілька.

Перша говорить про те, що після Другої світової війни Фінляндія виплачувала репарації. Це були не лише гроші. Репарації «поверталися» у вигляді суден, пароплавів, інструментів, буксирів та дерев’яних будинків. Останніх Фінляндія відправила до різних країн аж близько 10 тисяч. Частину будинків було привезено і до Дніпра.

Друга говорить про те, що будинки були завезені в рамках торговельних домовленостей у другій половині 1940-х років. Яка з них точніша – сказати важко.

Півтораповерхові дерев’яні будівлі у Дніпрі можна побачити не лише на проспекті Свободи, а й неподалік Діївки та житлового масиву Червоний Камінь.

«Такі будинки-бараки пам’ятаю в районі лівого берега, люди їх облаштовували, але пізніше будівлі було знесено, на їхньому місці з’явилися багатоповерхівки», – згадує мешканка Дніпра Катерина Фролова.

У таких будинках немає зручностей – тільки кухня та місце для сну. У 1950-х роках у них селили людей. Такі будинки вважалися тимчасовими. Часто у них селили працівників підприємств, учителів.

«В один із цих будинків жила моя вчителька та класний керівник», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Наталія Литвин.

Раніше у Дніпрі таких будинків було значно більше, але частину їх знесли.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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