Яка вулиця зникла у Дніпрі внаслідок повені: від двох кварталів залишився один будинок (ФОТО)

Найкоротшою вулицею у Дніпрі є вулиця Різнична. Сьогодні в її «складі» лише один будинок. Але ще 50 років тому це була повноцінна вулиця з приватними та багатоквартирними будинками.

Журналісти dnepr.info дізналися історію цієї незвичайної вулиці.

Різнична вважається однією з найстаріших вулиць міста. Перші жителі оселилися тут у середині ХІХ століття. Селились тут переважно єврейські різники – вони не просто займались забоєм худоби, а робили це відповідно до релігійних традицій. Професія місцевих жителів дала назву території. Вулиця була довжиною два квартали.

Через свою близькість до річки вулиця періодично затоплювалася водами Дніпра, особливо тяжко доводилося її мешканцям під час опадів. Так, під час повені 1931 року на вулиці було зруйновано цілий дім, ще кілька будівель постраждали. Крім приватних будинків на Резничній були склади, промислові приміщення.

Перше «скорочення» вулиці відбулося після великої зливи 1977 року. Тоді за кілька годин затопило всю нижню частину міста. На вулицях вода піднялася на півтора метри. Після того, як вода пішла, було прийнято рішення перебудувати частину набережної.

Під «скорочення» потрапила вулиця Резнична, оскільки у будинках, які там стояли жити, було неможливо – вони були визнані аварійними. Вдруге вулицю зменшили під час будівництва цирку. В результаті всіх перепланувань від Резничної залишився лише один будинок.

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