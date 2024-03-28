Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

За даними порталу оренди житла, місто Дніпро входить до ТОП-3 українських міст, де найдорожча орендна плата в країні. На першому місці Київ, на другому Львівська область та Дніпропетровщина разом із обласним центом. Середня ціна за оренду однокімнатної квартири в Дніпрі, за даними порталу, становить трохи більше ніж 13 тис грн.

Журналісти dnepr.info вирішили перевірити цю інформацію та зібрали добірку з 10 найдешевших однокімнатних квартир, які можна зняти в оренду в центрі міста.

Найдешевша квартира в оренду у центрі міста знайшлася на вулиці Володимира Великого. Зняти однокімнатну тут можна за 5,5 тис. грн на місяць. Житло знаходиться на 1 поверсі 12 поверхового будинку. У квартирі 40 кв м загальної площі та 2 спальних місця. Як зазначає автор оголошення, у квартирі є необхідна техніка та меблі. Двір, де знаходиться будинок, не прохідний та зачиняється.

Оренда квартири на вулиці Харківській у Дніпрі коштуватиме 6 тис грн на місяць. Знаходиться вона на середньому поверсі 5-ти поверхового будинку. Квартира невелика – всього 20 кв м. Але в ній є аж 4 спальних місця. Також є необхідні меблі та техніка. Закритий двір.

За аналогічну ціну можна винайняти квартиру на Набережній Перемоги, в районі першого житлового масиву. Квартира знаходиться на 12-му поверсі 13-ти поверхового будинку. Вікна виходять на річку, щоправда, на них стоять ґрати. У квартирі два дивани або 4 спальних місця. Є електроплита та індукційна плита. Житло, як зазначає автор оголошення, тільки після косметичного ремонту.

Зняти однокімнатну квартиру на вулиці Січових Стрільців можна за 6,5 тис. грн на місяць. Знаходиться воно на другому, останньому поверсі будинку. У квартирі є 3 спальних місця. Загальна площа 38 кв м. З техніки є все, крім пральної машинки. Роль кухонної плити виконує маленька електроплита на одну конфорку.

У 7,5 тис грн стане оренда житла на вулиці Чапленка. Квартира знаходиться на 3-му поверсі 4-х поверхового будинку. В однокімнатному житлі 2 спальних місця. Квартира досить велика – 45 кв м. Є техніка – від електрочайника до праски, газова колонка для підігріву води.

Стільки ж коштує винайняти однокімнатну квартиру на проспекті Поля у Дніпрі. Житло розташоване на 11 поверсі 12 поверхового будинку. У квартирі на 37 кв м, є необхідні меблі, техніка.

Зняти однокімнатну на Старокозацькій коштуватиме 8 тис грн на місяць. Житло знаходиться на 6-му поверсі панельного будинку. У квартирі 2 спальних місця. Як заявляє автор оголошення, стан квартири житловий, але в ній «радянський ремонт».

Стільки ж коштуватиме оренда житла на вулиці Пастера. Квартира знаходиться на 1 поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа її 37 кв м. У квартирі заборонено палити. Є всі необхідні меблі, техніка, проведено кабельне та інтернет.

8,5 тис грн на місяць стане проживання в однокімнатній квартирі на початку проспекту Яворницького у Дніпрі. Квартира знаходиться на середньому поверсі 6-ти поверхового будинку. У квартирі 2 спальних місця, дім розташований у закритому дворі. У квартирі не дуже свіжий ремонт, але є вся необхідна техніка та меблі.

Зняти однокімнатну на вулиці Вернадського коштуватиме 12 тис грн. Квартира знаходиться на 2 поверсі 5-ти поверхового будинку. Можливе проживання із тваринами. У квартирі кілька років тому був ремонт. Є необхідні меблі, сучасна техніка.

Як виявилося, знайти житло дешевше за заявлені 13 тис грн у центрі міста все-таки можна. Щоправда, стан його може бути різним – від старого ремонту та відсутності меблів до непоганого стану житла. У всіх випадках на додаток до орендної плати необхідно ще оплачувати комунальні платежі.

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