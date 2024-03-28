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  • Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 13:39
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За даними порталу оренди житла, місто Дніпро входить до ТОП-3 українських міст, де найдорожча орендна плата в країні. На першому місці Київ, на другому Львівська область та Дніпропетровщина разом із обласним центом. Середня ціна за оренду однокімнатної квартири в Дніпрі, за даними порталу, становить трохи більше ніж 13 тис грн.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили перевірити цю інформацію та зібрали добірку з 10 найдешевших однокімнатних квартир, які можна зняти в оренду в центрі міста.

Найдешевша квартира в оренду у центрі міста знайшлася на вулиці Володимира Великого. Зняти однокімнатну тут можна за 5,5 тис. грн на місяць. Житло знаходиться на 1 поверсі 12 поверхового будинку. У квартирі 40 кв м загальної площі та 2 спальних місця. Як зазначає автор оголошення, у квартирі є необхідна техніка та меблі. Двір, де знаходиться будинок, не прохідний та зачиняється.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Оренда квартири на вулиці Харківській у Дніпрі коштуватиме 6 тис грн на місяць. Знаходиться вона на середньому поверсі 5-ти поверхового будинку. Квартира невелика – всього 20 кв м. Але в ній є аж 4 спальних місця. Також є необхідні меблі та техніка. Закритий двір.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

За аналогічну ціну можна винайняти квартиру на Набережній Перемоги, в районі першого житлового масиву. Квартира знаходиться на 12-му поверсі 13-ти поверхового будинку. Вікна виходять на річку, щоправда, на них стоять ґрати. У квартирі два дивани або 4 спальних місця. Є електроплита та індукційна плита. Житло, як зазначає автор оголошення, тільки після косметичного ремонту.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Зняти однокімнатну квартиру на вулиці Січових Стрільців можна за 6,5 тис. грн на місяць. Знаходиться воно на другому, останньому поверсі будинку. У квартирі є 3 спальних місця. Загальна площа 38 кв м. З техніки є все, крім пральної машинки. Роль кухонної плити виконує маленька електроплита на одну конфорку.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

У 7,5 тис грн стане оренда житла на вулиці Чапленка. Квартира знаходиться на 3-му поверсі 4-х поверхового будинку. В однокімнатному житлі 2 спальних місця. Квартира досить велика – 45 кв м. Є техніка – від електрочайника до праски, газова колонка для підігріву води.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Стільки ж коштує винайняти однокімнатну квартиру на проспекті Поля у Дніпрі. Житло розташоване на 11 поверсі 12 поверхового будинку. У квартирі на 37 кв м, є необхідні меблі, техніка.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Зняти однокімнатну на Старокозацькій коштуватиме 8 тис грн на місяць. Житло знаходиться на 6-му поверсі панельного будинку. У квартирі 2 спальних місця. Як заявляє автор оголошення, стан квартири житловий, але в ній «радянський ремонт».

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Стільки ж коштуватиме оренда житла на вулиці Пастера. Квартира знаходиться на 1 поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа її 37 кв м. У квартирі заборонено палити. Є всі необхідні меблі, техніка, проведено кабельне та інтернет.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

8,5 тис грн на місяць стане проживання в однокімнатній квартирі на початку проспекту Яворницького у Дніпрі. Квартира знаходиться на середньому поверсі 6-ти поверхового будинку. У квартирі 2 спальних місця, дім розташований у закритому дворі. У квартирі не дуже свіжий ремонт, але є вся необхідна техніка та меблі.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Зняти однокімнатну на вулиці Вернадського коштуватиме 12 тис грн. Квартира знаходиться на 2 поверсі 5-ти поверхового будинку. Можливе проживання із тваринами. У квартирі кілька років тому був ремонт. Є необхідні меблі, сучасна техніка.

Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)

Як виявилося, знайти житло дешевше за заявлені 13 тис грн у центрі міста все-таки можна. Щоправда, стан його може бути різним – від старого ремонту та відсутності меблів до непоганого стану житла. У всіх випадках на додаток до орендної плати необхідно ще оплачувати комунальні платежі.

 

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Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сучасна техніка та радянський ремонт: як виглядає квартири в оренду в центрі Дніпра (ФОТО)Русский

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