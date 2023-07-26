Неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Підгороднецькій громаді збили ракету. Вороже залізяччя приземлилося у лісосмузі, де не було людей. На місці падіння уламків почалася пожежа, яку вже загасили рятувальники.
Зауважимо, що раніше в ефірі Єдиного телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що поблизу Дніпра знищили ракету.
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