Неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа

Під час затяжної повітряної тривоги на Дніпропетровщині збили ракету.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Підгороднецькій громаді збили ракету. Вороже залізяччя приземлилося у лісосмузі, де не було людей. На місці падіння уламків почалася пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Зауважимо, що раніше в ефірі Єдиного телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що поблизу Дніпра знищили ракету.

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