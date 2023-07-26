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Неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа

Сьогодні 20:52
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Під час затяжної повітряної тривоги на Дніпропетровщині збили ракету.

Новости Днепра про Неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Підгороднецькій громаді збили ракету. Вороже залізяччя приземлилося у лісосмузі, де не було людей. На місці падіння уламків почалася пожежа, яку вже загасили рятувальники. 

Зауважимо, що раніше в ефірі Єдиного телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що поблизу Дніпра знищили ракету. 

Новости Днепра про Неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа

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