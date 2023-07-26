Недалеко от Днепра сбили ракету: произошел пожар

Во время затяжной воздушной тревоги в Днепропетровской области сбили ракету.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Подгороднецкой громаде сбили ракету. Вражеское железо приземлилось в лесополосе, где не было людей. На месте падения обломков начался пожар, который уже потушили спасатели.

Заметим, что ранее в эфире Единого телемарафона представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что вблизи Днепра уничтожили ракету.

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