Не витримало серце: загинув 58-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровщини

Геннадій працював на різних посадах в УМВС України у Дніпропетровській області.
Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. У жовтні 2022 року чоловік приєднався до лав ЗСУ по мобілізації.
Панахида за загиблим воїном відбудеться 01 листопада о 13:00 годині у Свято-Миколаївському соборі УПЦ м. Кам’янське. Поховають його о 14.00 годині на кладовищі по вул. Романківській.
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