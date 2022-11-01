Не витримало серце: загинув 58-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровщини

28 жовтня зупинилося серце сержанта ЗСУ з Дніпропетровської області Геннадія Лавриненка. Сталося це при виконанні службових обов’язків. Чоловіку назавжди 58-років. У нього залишились дружина та дві доньки.

Геннадій працював на різних посадах в УМВС України у Дніпропетровській області.

Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. У жовтні 2022 року чоловік приєднався до лав ЗСУ по мобілізації.

Панахида за загиблим воїном відбудеться 01 листопада о 13:00 годині у Свято-Миколаївському соборі УПЦ м. Кам’янське. Поховають його о 14.00 годині на кладовищі по вул. Романківській.

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