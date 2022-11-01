Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине

Сегодня 06:45
просмотров

28 октября остановилось сердце сержанта ВСУ из Днепропетровской области Геннадия Лавриненко. Произошло это при исполнении служебных обязанностей. Мужчине навсегда 58-лет. У него остались жена и две дочери.

Новости Днепра про Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине

Геннадий работал на разных должностях в УМВД Украины в Днепропетровской области.

Участник ликвидации аварии на ЧАЭС. В октябре 2022 года мужчина присоединился к рядам ВСУ по мобилизации.

Панихида по погибшему воину состоится 01 ноября в 13:00 в Свято-Николаевском соборе УПЦ г. Каменское. Похоронят его в 14.00 на кладбище по ул. Романковской.

Читайте также:

Новости Днепра про Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из ДнепропетровщинеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины атаковали 14…

    Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»

    Российские захватчики уничтожают важную экологическую составляющую работы атомной станции. Россияне…

    В Днепре собрали уникальный беспилотник Сайкония (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    В Днепре собрали уникальный беспилотник Сайкония (ВИДЕО)

    Волонтеры благотворительного фонда Razom for Ukraine передали представителям Патрульной полиции…

    В Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    В Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась

    Минутка добра.

    Последние новости

    Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода
    Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб
    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины атаковали 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также сбили два вертолета РФ.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»
    Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»

    Российские захватчики уничтожают важную экологическую составляющую работы атомной станции. Россияне спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС. В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    В Днепре собрали уникальный беспилотник Сайкония (ВИДЕО)
    В Днепре собрали уникальный беспилотник Сайкония (ВИДЕО)

    Волонтеры благотворительного фонда Razom for Ukraine передали представителям Патрульной полиции новейший беспилотник «Сайкония», созданный в Днепре.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась
    В Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась

    Минутка добра.

    Вчера 19:45
    0
    просмотров
    В ГУР рассказали, сколько двойников у путина
    В ГУР рассказали, сколько двойников у путина

    Президент страны-террористки путин использует по меньшей мере трех двойников.

    Вчера 19:15
    2
    просмотров
    В работе Monobank произошел сбой: что известно
    В работе Monobank произошел сбой: что известно

    Важная информация!

    Вчера 18:45
    0
    просмотров
    Ограбил и скрылся: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 35-летнего мужчину
    Ограбил и скрылся: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 35-летнего мужчину

    В Днепропетровской области за совершение ограбления правоохранители разыскивают Олега Головко.

    Вчера 18:02
    0
    просмотров
    Шмигаль заявил, что до конца года Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС
    Шмигаль заявил, что до конца года Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС

    Премьер-министр Украины заявил, что Украина выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС.

    Вчера 17:36
    0
    просмотров
    Щебнедробительный завод, дачи и пещеры: ТОП-10 неизвестных фактов о Монастырском острове
    Щебнедробительный завод, дачи и пещеры: ТОП-10 неизвестных фактов о Монастырском острове

    У Днепра есть свой остров – Монастырский. Каждый день он привлекает к себе сотни горожан. Сюда приходят побегать, погулять с детьми, животными, просто пройтись полюбоваться красотами воды. Журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о Монастырском острове в Днепре

    Вчера 17:29
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх