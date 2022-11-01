Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине

28 октября остановилось сердце сержанта ВСУ из Днепропетровской области Геннадия Лавриненко. Произошло это при исполнении служебных обязанностей. Мужчине навсегда 58-лет. У него остались жена и две дочери.

Геннадий работал на разных должностях в УМВД Украины в Днепропетровской области.

Участник ликвидации аварии на ЧАЭС. В октябре 2022 года мужчина присоединился к рядам ВСУ по мобилизации.

Панихида по погибшему воину состоится 01 ноября в 13:00 в Свято-Николаевском соборе УПЦ г. Каменское. Похоронят его в 14.00 на кладбище по ул. Романковской.

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