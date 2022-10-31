Міняв вікна у під’їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверху

Там чоловік, який міняв вікна у під’їзді одного із будинків, випав із шостого поверху.
На жаль, травми були несумісні з життям, чоловік загинув.
На місце події приїхали правоохоронці.
Вони будуть встановлювати всі обставини події.
Джерело: “Інформатор”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді знайшли розчленований труп.
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