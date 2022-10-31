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  • Міняв вікна у під’їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверху

Міняв вікна у під’їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверху

Сьогодні 17:04
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Сьогодні, 31 жовтня, у Дніпрі на вулиці Новокримській стався нещасний випадок.

Новости Днепра про Міняв вікна у під'їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверху

Там чоловік, який міняв вікна у під’їзді одного із будинків, випав із шостого поверху.

На жаль, травми були несумісні з життям, чоловік загинув.

На місце події приїхали правоохоронці.

Вони будуть встановлювати всі обставини події.

Новости Днепра про Міняв вікна у під'їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверху

Новости Днепра про Міняв вікна у під'їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверху

Новости Днепра про Міняв вікна у під'їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверху

Джерело: “Інформатор”. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді знайшли розчленований труп.

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Новости Днепра про Міняв вікна у під'їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверхуУкраїнська

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