Міняв вікна у під’їзді: у Дніпрі на Новокримській чоловік випав з 6-го поверху

Сьогодні, 31 жовтня, у Дніпрі на вулиці Новокримській стався нещасний випадок.

Там чоловік, який міняв вікна у під’їзді одного із будинків, випав із шостого поверху.

На жаль, травми були несумісні з життям, чоловік загинув.

На місце події приїхали правоохоронці.

Вони будуть встановлювати всі обставини події.

Джерело: “Інформатор”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді знайшли розчленований труп.

Читайте також:

Українська

Автор: