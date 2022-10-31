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  • Пограбував та втік: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 35-річного чоловіка

Пограбував та втік: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 35-річного чоловіка

Сьогодні 18:02
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На Дніпропетровщині за вчинення пограбування правоохоронці розшукують Олега Головка.

Новости Днепра про Пограбував та втік: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 35-річного чоловіка

Як повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області, 35-річний чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), та переховується від правоохоронних органів.

Прикмети: на вигляд 35 років, зріст 163-165 см, худорлявої статури, волосся коротке світле, очі світлі.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці у вигляді фігури, що нагадує хрест.

Якщо ви знаєте, де переховується Олег Головко, повідомте на лінію “102”.

Будь-яка інформація може бути корисною!

Новости Днепра про Пограбував та втік: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 35-річного чоловіка

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Новости Днепра про Пограбував та втік: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 35-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Пограбував та втік: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 35-річного чоловікаРусский

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