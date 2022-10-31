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У Дніпрі на Західному 14-річні підлітки врятували життя чоловіку

Сьогодні 16:41
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У Дніпрі двоє 14-річних хлопців врятували життя чоловікові, якому стало зле.

Новости Днепра про У Дніпрі на Західному 14-річні підлітки врятували життя чоловіку

Як пише місцева мешканка Марія Зінов’єва, на житловому масиві Західний чоловікові раптово стало погано, він упав на землю. Перехожі не звертали увагу на чоловіка. Невідомо, чим би все це закінчилося, якби не двоє 14-річних хлопців.

Олексій і Микита, побачивши чоловіка, знайшли медиків, які як раз стояли неподалік, та покликали їх на допомогу.

Працівники швидкої Ярослав Загребельний та Марина Кисла оглянули постраждалого та надали йому необхідну допомогу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Західному 14-річні підлітки врятували життя чоловіку

Дякуємо усім, кому не байдуже на інших. Разом – ми сила!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Західному 14-річні підлітки врятували життя чоловікуУкраїнська

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