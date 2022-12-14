Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформацію

Корисно для тих, кому буває важко відрізнити правду від фейків.

Видання «Детектор медіа» проаналізувало 700 Telegram-каналів в українському сегменті і створило перелік з 311 проросійських та окупаційних ресурсів, які поширюють відверту пропаганду, проросійські наративи та дезінформацію.

Серед них – ТГ-канал проросійського блогера та політика Анатолія Шарія, ТГ-канали “Легітимний”, “ЗеРада”, “Укрнаїна.ру”, “Джокер ДНР”, “Картель”, “Темний рицар”, “Чорний квартал”, “93 бригада “Холодний як”\Обратная сторона”, “Днепр live, “Плине кача”, “Кріт СБУ”, “Кривий Ріг” тощо.

Кількість підписників на цих “інформаційних помийках” від 6 (Крыша не едет) до 2791492 (Мир сегодня с “Юрий Подоляка”).

Тому передивіться уважно цей список, надішліть його своїм рідним та друзям. І обов’язково відпишіться від цих рупорів російської пропаганди!

Дотримуйтеся інформаційної гігієни, перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним українським джерелам!

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