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  • Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформацію

Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформацію

Сьогодні 12:21
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Корисно для тих, кому буває важко відрізнити правду від фейків.

Новости Днепра про Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформацію

Видання «Детектор медіа» проаналізувало 700 Telegram-каналів в українському сегменті і створило перелік з 311 проросійських та окупаційних ресурсів, які поширюють відверту пропаганду, проросійські наративи та дезінформацію.

Серед них – ТГ-канал проросійського блогера та політика Анатолія Шарія, ТГ-канали “Легітимний”, “ЗеРада”, “Укрнаїна.ру”, “Джокер ДНР”, “Картель”, “Темний рицар”, “Чорний квартал”, “93 бригада “Холодний як”\Обратная сторона”, “Днепр live, “Плине кача”, “Кріт СБУ”, “Кривий Ріг” тощо.

Новости Днепра про Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформацію

 

Новости Днепра про Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформацію

Новости Днепра про Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформацію

Новости Днепра про Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформацію

Кількість підписників на цих “інформаційних помийках” від 6 (Крыша не едет) до 2791492 (Мир сегодня с “Юрий Подоляка”).

Тому передивіться уважно цей список, надішліть його своїм рідним та друзям. І обов’язково відпишіться від цих рупорів російської пропаганди!

Дотримуйтеся інформаційної гігієни, перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним українським джерелам!

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Новости Днепра про Не ведись: опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють проросійські наративи та дезінформаціюУкраїнська

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