Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

Сьогодні 11:20
просмотров

Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів за добу.

На зараз її вже підписали 31300 українців:

Новости Днепра про Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

Тепер петицію має розглянути глава держави.

Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та прискорення будівництва фактично розв’язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництва та документації за цим проєктом можуть здійснювати приватні фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується. Якщо закон буде ухвалено більшістю депутатів Верховної Ради на наступній сесії, процес хаотичної забудови наших міст та осквернення історичних пам’яток буде прискорено, – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №5655. За нього проголосували 228 депутатів.

Проти цієї реформи виступила Асоціація міст України, яка засудила ухвалення згаданого законопроєкту:

Новости Днепра про Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

Розкритикував містобудівну реформу і міський голова Дніпра Борис Філатов:

Новости Днепра про Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

А також мер Києва Віталій Кличко:

Новости Днепра про Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

Крім того, проти виступили наші захисники та громадські діячі: 

Новости Днепра про Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

Читайте також:

Новости Днепра про Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписівУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Перемозі відкрився традиційний ялинковий базар: ціни (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:33
    На Перемозі відкрився традиційний ялинковий базар: ціни (ФОТО)

    У Дніпрі учора стартував продаж ялинок.

    Верх проспекту Поля перетворився на декорації до “Крижаного серця”
    Новини Дніпра
    Вчора 17:00
    Верх проспекту Поля перетворився на декорації до “Крижаного серця”

    Сьогодні у Дніпрі пообіді почалася справжня хуртовина: мокрий лапатий сніг…

    Стало відомо, що за вибухи чули у Дніпрі вранці
    Новини Дніпра
    Вчора 13:29
    Стало відомо, що за вибухи чули у Дніпрі вранці

    Сьогодні вранці, 13 грудня, у Дніпрі було чутно вибух.

    В одному із районів Дніпропетровщини скоротили комендантську годину
    Новини Дніпра
    Вчора 13:18
    В одному із районів Дніпропетровщини скоротили комендантську годину

    На Криворіжжі скоротили комендантську годину.

    Наверх