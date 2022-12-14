Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів за добу.

На зараз її вже підписали 31300 українців:

Тепер петицію має розглянути глава держави.

Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та прискорення будівництва фактично розв’язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництва та документації за цим проєктом можуть здійснювати приватні фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується. Якщо закон буде ухвалено більшістю депутатів Верховної Ради на наступній сесії, процес хаотичної забудови наших міст та осквернення історичних пам’яток буде прискорено, – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №5655. За нього проголосували 228 депутатів.

Проти цієї реформи виступила Асоціація міст України, яка засудила ухвалення згаданого законопроєкту:

Розкритикував містобудівну реформу і міський голова Дніпра Борис Філатов:

А також мер Києва Віталій Кличко:

Крім того, проти виступили наші захисники та громадські діячі:

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