Не показувалося в Дії: у Дніпрі водій хотів обміняти липове посвідчення на справжнє

У Дніпрі чоловік хотів обдурити сервісний центр МВС, щоб обміняти «липове» посвідчення водія.

Як розповіли в пресслужбі МВС, у Дніпрі чоловік звернувся до сервісного центру, щоб поміняти своє водійське посвідчення. І все б нічого тільки попередній документ був підробкою.

Водій спланував візит за допомогою електронного запису. У ході стандартної перевірки інформації в Єдиному державному реєстрі МВС адміністратор з’ясував, що права цьому громадянину не видавали.

Після того, як його розкрили, чоловік зізнався, що увесь цей час користувався правами, які купив в інтернеті. Проте вирішив обміняти фейковий документ на справжній, щоб він відображався у «Дії».

Тепер з водієм розбиратиметься поліція.

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