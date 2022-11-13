Не показывалось в Дії: в Днепре водитель хотел обменять липовое удостоверение на настоящее

В Днепре мужчина хотел обмануть сервисный центр МВД, чтобы обменять «липовое» водительское удостоверение.

Как рассказали в пресс-службе МВД, в Днепре мужчина обратился в сервисный центр, чтобы поменять свое водительское удостоверение. И все бы ничего, только предыдущий документ был подделкой.

Водитель спланировал визит с помощью электронной записи. В ходе стандартной проверки информации в Едином государственном реестре МВД администратор выяснил, что права этому гражданину не выдавали.

После того как его раскрыли, мужчина признался, что все это время пользовался правами, которые купил в интернете. Однако решил обменять фейковый документ на настоящий, чтобы он отражался в Дии.

Теперь с водителем будет разбираться полиция.

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