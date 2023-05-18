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Не пам’ятає, хто вона: на Дніпропетровщині розшукують родичів бабусі

Сьогодні 18:27
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Можливо, ви знаєте бабусю чи її родичів.

Новости Днепра про Не пам’ятає, хто вона: на Дніпропетровщині розшукують родичів бабусі

Сьогодні у терапевтичне відділення четвертої лікарні Нікополя поліцейські доставили жінку. 

Правоохоронці виявили бабусю на вул. Гагаріна. Вона не знає своє місце мешкання та не пам’ятає, хто вона.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 160-165 см, худої статури, волосся сиве, зачіска коротка, очі блакитні.

Одягнена: сірі чоботи, сірі штани, сіра шапка та в’язана кофта.

Якщо вам відомі дані та місце проживання бабусі або якщо ви знаєте її родичів, просимо повідомити про це за номерами 099 490 26 39, 095 075 07 90 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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