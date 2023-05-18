Не помнит, кто она: на Днепропетровщине разыскивают родственников бабушки

Сегодня в терапевтическое отделение четвертой больницы Никополя полицейские доставили женщину.
Правоохранители обнаружили бабушку на ул. Гагарина. Она не знает своего места проживания и не помнит, кто она.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 70-75 лет, рост 160-165 см, худого телосложения, волосы седые, прическа короткая, глаза голубые.
Одета: серые сапоги, серые брюки, серая шапка и вязаная кофта.
Если вам известны данные и место жительства бабушки или вы знаете ее родственников, просим сообщить об этом по номерам 099 490 26 39, 095 075 07 90 или 102.
Важна любая информация!
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