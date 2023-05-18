Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Плазуни “окупували” набережну: поблизу ресторану в Дніпрі помітили величезне зміїне кубло (ВІДЕО)

Плазуни “окупували” набережну: поблизу ресторану в Дніпрі помітили величезне зміїне кубло (ВІДЕО)

Сьогодні 17:17
просмотров

У Дніпрі нашестя змій.

Новости Днепра про Плазуни

Поблизу одного із ресторанів на Січеславській Набережній дніпряни помітили величезне зміїне кубло. З десяток плазунів сплелися воєдино неподалік від води та грілися на сонечку, лежачи на камінні. 

Дніпряни публікують відео-докази в телеграм-каналах. 

Плазуни зовсім не боялися людей та продовжили лежати на сонечку. Скоріше за все, на відео вужики та полози. Це неотруйні змії, які не несуть загрози для людей. Наразі триває сезон активності цих створінь, тому їх все частіше помічають посеред міста. 

Краще не чіпати цих створінь і відійти від них подалі. Як тільки плазуни нагріються, то поповзують назад ближче до води. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на приватному обійсті помітили півтораметрову гадюку. Крім цього, нашестя змій зафіксували на Монастирському острові. Там на оглядовому майданчик біля церкви помітили цілий клубок плазунів. А у передмісті Дніпра змії оселилися на стінах приватних садиб. 

Читайте також:

Новости Днепра про Плазуни Українська Новости Днепра про Плазуни Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чому жителям Дніпра можуть відмовити у субсидії: причини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:32
    Чому жителям Дніпра можуть відмовити у субсидії: причини

    Сім'ї з Дніпра, а також переселенці, які витрачають на оплату…

    У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:00
    У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліції

    Вчора, 17 травня, близько 15:30 у торговому центрі "Експрес", що…

    У Дніпрі півтораметрова гадюка заповзла на приватне дворище (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    У Дніпрі півтораметрова гадюка заповзла на приватне дворище (ВІДЕО)

    У Дніпрі помітили величезну гадюку.

    У Дніпрі рятували військового, якому куля влучила в мозок та застрягла в потилиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:36
    У Дніпрі рятували військового, якому куля влучила в мозок та застрягла в потилиці

    У Дніпрі врятували військового, який ледь не загинув від кулі.

    Наверх