Плазуни “окупували” набережну: поблизу ресторану в Дніпрі помітили величезне зміїне кубло (ВІДЕО)

У Дніпрі нашестя змій.

Поблизу одного із ресторанів на Січеславській Набережній дніпряни помітили величезне зміїне кубло. З десяток плазунів сплелися воєдино неподалік від води та грілися на сонечку, лежачи на камінні.

Дніпряни публікують відео-докази в телеграм-каналах.

Плазуни зовсім не боялися людей та продовжили лежати на сонечку. Скоріше за все, на відео вужики та полози. Це неотруйні змії, які не несуть загрози для людей. Наразі триває сезон активності цих створінь, тому їх все частіше помічають посеред міста.

Краще не чіпати цих створінь і відійти від них подалі. Як тільки плазуни нагріються, то поповзують назад ближче до води.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на приватному обійсті помітили півтораметрову гадюку. Крім цього, нашестя змій зафіксували на Монастирському острові. Там на оглядовому майданчик біля церкви помітили цілий клубок плазунів. А у передмісті Дніпра змії оселилися на стінах приватних садиб.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: