Не лише парк Шевченка: де у Дніпрі можуть існувати підземні ходи

У Дніпрі існують легенди про велику кількість підземних ходів, що пролягають під містом та були побудовані ще з моменту заснування населеного пункту. Найбільша концентрація цих ходів знаходиться у парку Шевченка, а вхід у тунель був у нинішньому Палаці студентів.

Журналісти dnepr.info зібрали описи всіх можливих маршрутів, що проходили під містом.

Парк Шевченка

За деякими даними, від Соборної гори під час проектування міста йшла низка підземель. Зроблено це було для того, щоб мешканці палацу Потьомкіна за потреби могли потрапити до річки або до центру міста, фактично не виходячи з будівлі. Під палацом було прокладено стежки з кількома виходами. Один із них вів до Спасо-Преображенського собору, інший – до Успенського собору. Третій – виходив до води і досі можна побачити залишки передбачуваного виходу з катакомб неподалік пам’ятника Слави.

Такі ж порожнини існують у парку Шевченка та на території собору. Про ці підземні ходи писав ще історик Дмитро Яворницький. У 1937 році він описав підземний хід із палацу, який вів до яру, але до кінця тунелю Яворницький дійти не зміг, оскільки той був завалений сміттям і був дуже вузьким. До цього, в 1914 році він писав про те, що при прокладці водопроводу неподалік палацу було виявлено тунель, склепіння якого було складено з цегли, а за розмірами він був такий, що там могла спокійно переміщатись людина.

Цілком можливо, що коли в місті будувався водопровід, частину його якраз проклали на місці колишніх ходів із Потьомкінського палацу.

Балки Дніпра

За словами істориків, після заснування міста у ньому було облаштовано кілька козацьких зимівників. Поселення виникали у низинах біля річок, тобто у балках. Швидше за все в них також можуть бути облаштовані й тунелі, але робили їх козаки не з метою кудись подорожувати під землею, а для того, щоб жителі слободи, у разі набігів ворожих військ, могли сховатись у них чи утікти від загарбників.

Одна з таких печер-тунелів існує у Діївці, а засновником цього населеного пункту є козак Максим Дій. Тунель є прохідним, викладеним усередині із гранітного каменю. Довжина тунелю – близько ста метрів. Місцеві жителі вважають, що цей тунель облаштували козаки, які жили на цій території та зберігали там те, що завойовували у боях із татарами та турками.

«Алкогольні» тунелі

Коли Дніпро почало активно розвиватися у місті побудували не лише промислові, а й інші заводи. Зокрема, у місті працювала пивоварня Боте та Катеринославський казенний винний склад. За деякими даними, у цих установах є підземні ходи, що ведуть до річки. Зроблені вони були для того, щоб швидше і легше доставляти товар до корабля, який відвіз його до іншого міста чи країни. Але чи це правда сказати складно, оскільки документальних підтверджень тому, що тунелі існували немає.

Парк Глоби

Також є міська легенда, яка розповідає про тунелі під парком Глоби. Потрапити по них можна було до центру міста, а один із входів був неподалік колишнього дитячого кінотеатру «Бригантина». Ще одна місцева легенда каже, що вихід із підземелля був саме там, де сьогодні знаходиться озеро, і що якщо спустити воду стане видно «потаємні двері». тих, хто підтверджує цю версію, немає.

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