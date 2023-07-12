ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

У Дніпрі є кілька старовинних будівель, які були зведені понад 100 років тому, пережили Другу світову війну, але перейшовши віковий рубіж, стали потихеньку руйнуватися і сьогодні від них залишився лише фасад.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 будівель, від яких залишилася фактично лише одна стіна або напіврозвалена коробка будівлі.

Дім-Колізей

Поруч із величезним торговим центром знаходиться «Будинок-Колізей» або, як його ще називають «Будинок Померанцева». Будинок був прибутковим – тут здавали в оренду квартири. Звели його 1880-го року. «Колізеєм» його прозвали через те, що формою будівля нагадувала цю італійську пам’ятку. У 1920-х роках та після Другої світової війни тут жили люди, частина квартир була комунальними.

1999 року будівля постраждала від пожежі, внаслідок якої згоріла покрівля. «Будинок Померанцева» був визнаний аварійним та мешканців розселили. У 2010 році він набув статусу пам’ятника архітектури місцевого значення.

Прибутковий будинок

Ще один будинок від якого залишився лише фасад знаходиться на вулиці Січових Стрільців. Червона цегляна в три поверхи будівля колись належала Резе Гольдштейн, яка здавала тут кімнати. Будівля була збудована у 1899 році. У ній було два під’їзди, 8 п’ятикімнатних квартир, магазин на першому поверсі та апартаменти господині.

Після Другої світової війни з прибуткового будинку зробили комунальний – тут була велика кількість кімнат для мешканців. Але будівля, яка дивом пережила війну, гостро потребувала ремонту, якого не було.

На початку 1990-х років вона буала визнана аварійною і людей розселили. З того часу будівля стоїть занедбана. У будинку кілька разів були пожежі. Перекриттів там уже немає, частина стін розсипалася, а цегла у вигляді будівельного сміття валяється поряд. 1996 року будинок був визнаний пам’яткою архітектури місцевого значення. У цьому будинку, як і «Будинку Померанцева», всі декоративні елементи виконані з пластичної катеринославської цегли.

Визнаний аварійним

«Будинок Когана» знаходиться по сусідству з будинком Гольдштейн, але виконаний із світлої цегли. Він також колись був прибутковим будинком. Звели його 1900 року. Від трьох поверхів сьогодні лишилася одна коробка. До середини 1990-х у будинку жили люди. 1996 року він також був визнаний пам’яткою архітектури місцевого значення. Але з того часу стоїть просто неба, не законсервований і напівзруйнований.

Перекриття у старовинних будинках були з дерева, тому перше, що зруйнувалося в будинку – підлога та стеля. Сьогодні від будинку залишилася лише коробка.

Колишній гуртожиток

Прибутковий будинок Татаринової був збудований у 1890-х роках. На той час він вважався одним із найкрасивіших у місті. Усі колони та фронтони були виконані з катеринославської цегли. Будинок був прибутковий, на всіх трьох поверхах жили постояльці, кілька кімнат займала сама господиня.

У 1920-х роках будівля була націоналізована, з неї зробили гуртожиток, а після Другої світової війни – у цьому будинку давали людям квартири. У 1980-х його визнали аварійним. 1996 року став пам’яткою архітектури місцевого значення. Будівля знаходиться на вулиці Виконкомівській.

Дитячий садок

Ще одна пам’ятка архітектури знаходиться на проспекті Нігояна – це двоповерховий особняк, створений архітектором Олександром Красносельським у 1916 році. Належав будинок місцевому аптекарю Леву Пріцкеру. На першому поверсі була сама аптека, а на другому жив її господар. У 1917 році Пріцкер виїхав з країни, а в його будинок «заселили» дитячий садок.

На першому поверсі, аж до початку 2000-х років, продовжувала працювати аптека. Будівлю було визнано аварійною і установу разом із аптекою виселили. Даху в будинку немає, перекриття згнили, а крізь дірки у стінах можна побачити, як в середині будинку ростуть дерева. У 2021 році стало відомо, що аптеку збираються реставрувати, але поки що цю ідею відклали на невизначений термін.

старі фото: блог Артема Костюка

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