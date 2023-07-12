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  • ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

Сьогодні 17:07
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У Дніпрі є кілька старовинних будівель, які були зведені понад 100 років тому, пережили Другу світову війну, але перейшовши віковий рубіж, стали потихеньку руйнуватися і сьогодні від них залишився лише фасад.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 будівель, від яких залишилася фактично лише одна стіна або напіврозвалена коробка будівлі.

Дім-Колізей

Поруч із величезним торговим центром знаходиться «Будинок-Колізей» або, як його ще називають «Будинок Померанцева». Будинок був прибутковим – тут здавали в оренду квартири. Звели його 1880-го року. «Колізеєм» його прозвали через те, що формою будівля нагадувала цю італійську пам’ятку. У 1920-х роках та після Другої світової війни тут жили люди, частина квартир була комунальними.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

1999 року будівля постраждала від пожежі, внаслідок якої згоріла покрівля. «Будинок Померанцева» був визнаний аварійним та мешканців розселили. У 2010 році він набув статусу пам’ятника архітектури місцевого значення.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

Прибутковий будинок

Ще один будинок від якого залишився лише фасад знаходиться на вулиці Січових Стрільців. Червона цегляна в три поверхи будівля колись належала Резе Гольдштейн, яка здавала тут кімнати. Будівля була збудована у 1899 році. У ній було два під’їзди, 8 п’ятикімнатних квартир, магазин на першому поверсі та апартаменти господині.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

Після Другої світової війни з прибуткового будинку зробили комунальний – тут була велика кількість кімнат для мешканців. Але будівля, яка дивом пережила війну, гостро потребувала ремонту, якого не було.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

На початку 1990-х років вона буала визнана аварійною і людей розселили. З того часу будівля стоїть занедбана. У будинку кілька разів були пожежі. Перекриттів там уже немає, частина стін розсипалася, а цегла у вигляді будівельного сміття валяється поряд. 1996 року будинок був визнаний пам’яткою архітектури місцевого значення. У цьому будинку, як і «Будинку Померанцева», всі декоративні елементи виконані з пластичної катеринославської цегли.

Визнаний аварійним

«Будинок Когана» знаходиться по сусідству з будинком Гольдштейн, але виконаний із світлої цегли. Він також колись був прибутковим будинком. Звели його 1900 року. Від трьох поверхів сьогодні лишилася одна коробка. До середини 1990-х у будинку жили люди. 1996 року він також був визнаний пам’яткою архітектури місцевого значення. Але з того часу стоїть просто неба, не законсервований і напівзруйнований.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

Перекриття у старовинних будинках були з дерева, тому перше, що зруйнувалося в будинку – підлога та стеля. Сьогодні від будинку залишилася лише коробка.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

Колишній гуртожиток

Прибутковий будинок Татаринової був збудований у 1890-х роках. На той час він вважався одним із найкрасивіших у місті. Усі колони та фронтони були виконані з катеринославської цегли. Будинок був прибутковий, на всіх трьох поверхах жили постояльці, кілька кімнат займала сама господиня.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

У 1920-х роках будівля була націоналізована, з неї зробили гуртожиток, а після Другої світової війни – у цьому будинку давали людям квартири. У 1980-х його визнали аварійним. 1996 року став пам’яткою архітектури місцевого значення. Будівля знаходиться на вулиці Виконкомівській.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

Дитячий садок

Ще одна пам’ятка архітектури знаходиться на проспекті Нігояна – це двоповерховий особняк, створений архітектором Олександром Красносельським у 1916 році. Належав будинок місцевому аптекарю Леву Пріцкеру. На першому поверсі була сама аптека, а на другому жив її господар. У 1917 році Пріцкер виїхав з країни, а в його будинок «заселили» дитячий садок.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

На першому поверсі, аж до початку 2000-х років, продовжувала працювати аптека. Будівлю було визнано аварійною і установу разом із аптекою виселили. Даху в будинку немає, перекриття згнили, а крізь дірки у стінах можна побачити, як в середині будинку ростуть дерева. У 2021 році стало відомо, що аптеку збираються реставрувати, але поки що цю ідею відклали на невизначений термін.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

старі фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)Русский

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