Загадковий острів серед Дніпра: місце святилища, посвячення у гетьмани та обитель козака Сірка

Один із невеликих острів на Дніпрі має одразу кілька назв: Кодачок, Кодацький та Козацький. Знаходиться неподалік селища Старі Кайдаки. Його розмір невеликий – півтора кілометри завдовжки та близько 200 метрів завширшки.

Острів багатий легендами не тільки про казаків, а й про скіфів та тих, хто поклонявся різним богам за давніх часів.

Одним із перших острів описав де Боплан, інженер – будівельник Кодацької фортеці. Він зазначив, що на острові багато скель і там водяться змії. Дмитро Яворницький також описував Кодачек, але, за його словами, на острові були дві стоянки первісної людини – було знайдено знаряддя праці, видовбане в скелі постіль, пристосування для прання.

Острів хоч і невеликий, але легенд про нього ходить дуже багато. Наприклад, існує переказ, що на Кодачці бували всі гетьмани Запорізької Січі – вважається, що тут розпочиналося посвячення у козаки. А ще є легенда, що острів був улюбленим місцем для проживання козаків-характерників. Саме тут вони відточували свої вміння. На острові є невелика скеля, де викарбувано ім’я козака Івана Сірка. Вважається, що він любив проводити на острові час і, сидячи на цій скелі, зустрічав світанки. До затоплення річки ДніпроГЕС до острова з суші вів невеликий кам’яний поріг і дістатися до нього можна було пішки.

Ще більш давні легенди говорять про те, що острів вважався одним із святилищ, присвячених богу сонця Ра, а між його скель-камінням у верхній частині суші було стародавнє капище, куди сходила сила богів. Тут проводили обряди та збори племен. Також існує легенда, що на Кодачці була піраміда, сторони якої висвітлювали усі найближчі поселення, але згодом вона зникла. Яка з легенд є правдою, а яка вигадкою – сказати важко.

Сьогодні на острів часто приїжджають вудити рибу рибалки.

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