Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

Журналисты dnepr.info собрали описания все возможных маршрутов, проходивших под городом.
По некоторым данным, от Соборной горы при проектировании города шел ряд подземелий. Сделано это было для того, чтобы обитатели дворца Потемкина при необходимости могли попасть к реке или в центр города, фактически не выходя из здания. Под дворцом были проложены тропы с несколькими выходами. Один из них вел к Спасо-Преображенском собору, другой – к Успенскому собору. Третий – выходил к воде и до сих пор можно увидеть остатки предполагаемого выхода из катакомб неподалеку от памятника Славы.
Такие же полости существуют в парке Шевченко и на территории собора. Об этих подземных ходах писал еще историк Дмитрий Яворницкий. В 1937 году он описал подземный ход из дворца, который вел к оврагу, но до конца тоннеля Яворницкий дойти не смог, поскольку тот был завален мусором и был очень узким. До этого, в 1914 году он писал о том, что при прокладке водопровода неподалеку от дворца был обнаружен тоннель, свод которого был сложен из кирпича, а по размерам он был таков, что там мог спокойно двигаться человек.
Вполне возможно, что, когда в городе строился водопровод, часть его как раз проложили на месте бывших ходов из Потемкинского дворца.
По словам историков, после основания города в нем было обустроено несколько казацких зимовников. Поселения возникали в низинах возле рек, то есть в балках. Скорее всего в них также могут быть обустроены и туннели, но делали их казаки не с целью куда-то ходить под землей, а для того, чтобы жители слободы, в случае набегов вражеских войск, могли спрятаться в них или скрыться от захватчиков. Одна из таких пещер-тоннелей существует в Диевке, а основателем этого населенного пункта является казак Максим Дий.
Тоннель является проходным, выложенным внутри из гранитного камня. Длина туннеля – около ста метров. Местные жители считают, что этот туннель обустроили казаки, жившие на этой территории и хранили там то, что завоевывали в боях с татарами и турками.
Когда Днепр начал активно развиваться в городе построили не только промышленные, но и другие заводы. В частности, в городе работала пивоварня Боте и Екатеринославский казенный винный склад. По некоторым данным, в этих учреждениях есть подземные ходы, которые ведут к реке. Сделаны они были для того, чтобы быстрее и легче доставлять товар до корабля, который бы отвез его в другой город или страну. Но правда это или нет сказать сложно, поскольку документальных подтверждений тому, что тоннели существовали нет.
Также есть городская легенда, повествующая о тоннелях под парком Глобы. Попасть по ним можно было в центр города и шли они от Успенского собора, а один из входов был неподалеку от бывшего детского кинотеатра «Бригантина». Еще одна местная легенда говорит, что выход из подземелья был как раз там, где сегодня находится озеро, и что если спустить воду станет видна «потайная дверь».Но, также, как и в версии с тоннелями предприятия Боте и винного склада, документов, подтверждающих эту версию нет.
Читайте также:
Автор:
В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в…
Улицу Гаванскую, которая в Приднепровске, предлагают переименовать в Пересеченскую.
12 июля скончался капеллан Днепровской зенитной бригады Марьян Дюс.
Еще в 2015 году улица Южная была проездной. По обе…
Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.
В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в парках города.
Улицу Гаванскую, которая в Приднепровске, предлагают переименовать в Пересеченскую.
12 июля скончался капеллан Днепровской зенитной бригады Марьян Дюс.
Еще в 2015 году улица Южная была проездной. По обе стороны ее теснились старинные двухэтажные дома постройки 1890-х годов. Тогда же была начата ее реконструкция. Теперь это пешеходная улица с многоэтажными бизнес-центрами, «светящейся» рекой, детской площадкой, различными заведениями и зоной…
Нужна ваша помощь!
Украинским вузам рекомендуют начать учебный год в офлайн-формате.
Без паники!
В Днепре в очередной раз сломали колонку с водой на левом берегу.
Сегодня утром, 13 июля, на улице Кооперативная в Подгородном произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!