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Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

Сегодня 15:26
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В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих под городом и построенных еще с момента основания населенного пункта. Наибольшая концентрация этих ходов находится в парке Шевченко, а вход в тоннель был в нынешнем Дворце студентов.

Журналисты dnepr.info собрали описания все возможных маршрутов, проходивших под городом.

Парк Шевченко

По некоторым данным, от Соборной горы при проектировании города шел ряд подземелий. Сделано это было для того, чтобы обитатели дворца Потемкина при необходимости могли попасть к реке или в центр города, фактически не выходя из здания. Под дворцом были проложены тропы с несколькими выходами. Один из них вел к Спасо-Преображенском собору, другой – к Успенскому собору. Третий – выходил к воде и до сих пор можно увидеть остатки предполагаемого выхода из катакомб неподалеку от памятника Славы.

Новости Днепра про Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

Такие же полости существуют в парке Шевченко и на территории собора. Об этих подземных ходах писал еще историк Дмитрий Яворницкий. В 1937 году он описал подземный ход из дворца, который вел к оврагу, но до конца тоннеля Яворницкий дойти не смог, поскольку тот был завален мусором и был очень узким. До этого, в 1914 году он писал о том, что при прокладке водопровода неподалеку от дворца был обнаружен тоннель, свод которого был сложен из кирпича, а по размерам он был таков, что там мог спокойно двигаться человек.

Новости Днепра про Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

Вполне возможно, что, когда в городе строился водопровод, часть его как раз проложили на месте бывших ходов из Потемкинского дворца.

Балки Днепра

По словам историков, после основания города в нем было обустроено несколько казацких зимовников. Поселения возникали в низинах возле рек, то есть в балках. Скорее всего в них также могут быть обустроены и туннели, но делали их казаки не с целью куда-то ходить под землей, а для того, чтобы жители слободы, в случае набегов вражеских войск, могли спрятаться в них или скрыться от захватчиков. Одна из таких пещер-тоннелей существует в Диевке, а основателем этого населенного пункта является казак Максим Дий.

Новости Днепра про Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

Тоннель является проходным, выложенным внутри из гранитного камня. Длина туннеля – около ста метров. Местные жители считают, что этот туннель обустроили казаки, жившие на этой территории и хранили там то, что завоевывали в боях с татарами и турками.

«Алкогольные» тоннели

Когда Днепр начал активно развиваться в городе построили не только промышленные, но и другие заводы. В частности, в городе работала пивоварня Боте и Екатеринославский казенный винный склад.  По некоторым данным, в этих учреждениях есть подземные ходы, которые ведут к реке. Сделаны они были для того, чтобы быстрее и легче доставлять товар до корабля, который бы отвез его в другой город или страну. Но правда это или нет сказать сложно, поскольку документальных подтверждений тому, что тоннели существовали нет.

Новости Днепра про Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

Парк Глобы

Также есть городская легенда, повествующая о тоннелях под парком Глобы. Попасть по ним можно было в центр города и шли они от Успенского собора, а один из входов был неподалеку от бывшего детского кинотеатра «Бригантина». Еще одна местная легенда говорит, что выход из подземелья был как раз там, где сегодня находится озеро, и что если спустить воду станет видна «потайная дверь».Но, также, как и в версии с тоннелями предприятия Боте и винного склада, документов, подтверждающих эту версию нет.

 

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Новости Днепра про Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходыУкраїнська Новости Днепра про Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходыРусский

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