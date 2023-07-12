Огляд парків Новокодацького району: де стоїть котобус та є фонтан із тюльпановим деревом (ФОТО)

Літо – чудовий час для відвідування парків Дніпра. Тут є де відпочити і дорослим, і дітям. Для перших – передбачені альтанки, лавочки та спортивні тренажери, для других – атракціони, фотозони, дитячі майданчики.

Журналісти dnepr.info продовжують огляд парків та скверів Дніпра. Цього разу настала черга зелених зон Новокодацького району.

Незвичайне дерево

Офіційних парків та скверів тут не так багато. Натомість у Новокодацькому районі знаходиться один із найбільших парків Дніпра з однойменною назвою. Це зручне місце відпочинку для мешканців одразу кількох житлових масивів – Покровського, Червоного Камня та Паруса.

Парк досить старий, але кілька років тому він був відреставрований і незважаючи на те, що зараз там ще є місця зі старими гойдалками, загалом парк виглядає дуже свіжо. Тут кілька спортивних майданчиків, вимощені алеї, є лавочки в тіні дерев, дитячі майданчики, розраховані на дітей різного віку – тут можна знайти гірки та гойдалки, а також пісочницю. Крім дитячих майданчиків тут є кілька атракціонів: «рибалка», аерохокей, батути, тощо.

На центральній алеї парку встановлені дві тривожні кнопки, за допомогою яких можна викликати поліцію. У парку є зона альтанок, де дорослі можуть провести час великою компанією.

До Новокодацького парку можна поїхати не лише за розвагами, а й за тим, щоб побачити незвичайне тюльпанове дерево – воно є одним із рідкісних дерев у нашому місті. Також у вихідні дні у парку регулярно проводяться різноманітні заходи та майстер-класи для дітей.

Фонтан та спортмайданчик

Сквер на житловому масиві Західний відкрився у 2019 році. Раніше на цьому місці був стихійний ринок. На невеликій території знайшлося місце для дитячого та спортивного майданчика – тут стоять не лише тренажери для занять спортом, але також є і огороджений майданчик для гри у футбол чи волейбол.

Є окремий «куточок» для тих, хто хоче просто посидіти серед дерев та квітів, милуючись фонтаном в центрі, є кілька альтанок, велика кількість крамничок та урн. Також у сквері з’явилася спеціальна доріжка для любителів кататися на скейті або самокаті.

Зелені охоронці лісу

Сквер Металургів у районі проспекту Нігояна почали реконструювати ще 2021 року, але швидкому ремонту завадила повномасштабна війна. Сьогодні його продовжують перетворювати на сучасний простір для вуличного відпочинку. Фішка скверу – величезні зелені скульптури. Вони вкриті штучною травою. «Мешканці» скверу схожі на героїв дитячих мультиків режисера Хаяо Міядзакі: «Мій сусід Тоторо» та «Помпоко: Війна тануки період Хейсей» . У сквері «живе» охоронець лісу та кілька єнотовидних собак, а також котобус.

Поки що у сквері можна лише прогулюватися пішки, сидіти на лавочках та фотографуватися із зеленими скульптурами, але в майбутньому тут з’явиться скейт- та графіті майданчик, фуд-корд та зона для вигулу собак.

фото: Департамент парків та рекреацій міськради Дніпра

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