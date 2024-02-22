Назавжди 31: у бою за Україну загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Ігор Власов

12 лютого 2024 року поблизу н. п. Іванівське Донецької області загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Ігор Власов. Тепер йому назавжди 31 рік.
Про це повідомили на ФБ-сторінці Самарського РТЦК та СП
Ігор був інструктором навчального ремонтного взводу навчальної роти підготовки фахівців технічного забезпечення однієї з військових частин.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять!
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