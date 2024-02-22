Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Назавжди 31: у бою за Україну загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Ігор Власов

Назавжди 31: у бою за Україну загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Ігор Власов

Сьогодні 09:03
просмотров

Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Назавжди 31: у бою за Україну загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Ігор Власов

12 лютого 2024 року поблизу н. п. Іванівське Донецької області загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Ігор Власов. Тепер йому назавжди 31 рік.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Самарського РТЦК та СП

Ігор був інструктором навчального ремонтного взводу навчальної роти підготовки фахівців технічного забезпечення однієї з військових частин.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять!

Читайте також:

Новости Днепра про Назавжди 31: у бою за Україну загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Ігор ВласовУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині чоловік руками та ногами побив жінку до смерті
Новини Дніпра
Сьогодні 09:32
На Дніпропетровщині чоловік руками та ногами побив жінку до смерті

Підозрюваного затримали.

У Кривому Розі судили агентку рф, яка корегувала вогонь по техніці та локаціях підрозділів ЗСУ
Новини Дніпра
Сьогодні 08:37
У Кривому Розі судили агентку рф, яка корегувала вогонь по техніці та локаціях підрозділів ЗСУ

Жінку засудили до 15 років за ґратами.

На Дніпропетровщині приземлили 3 ворожих “шахеди”
Новини Дніпра
Сьогодні 07:49
На Дніпропетровщині приземлили 3 ворожих “шахеди”

Росіяни знову намагалися атакувати Дніпропетровщину безпілотниками.

Житель Нікополя намародерив у сусідів на 100 тисяч гривень
Новини Дніпра
Вчора 19:21
Житель Нікополя намародерив у сусідів на 100 тисяч гривень

Мешканця Нікополя звинувачують у мародерстві.

Наверх