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  • Навесні Україна планує великий наступ: у березні будуть запеклі бої, – Буданов

Навесні Україна планує великий наступ: у березні будуть запеклі бої, – Буданов

Сьогодні 15:56
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Голова ГУР Кирило Буданов анонсував великий наступ України навесні.

Новости Днепра про Навесні Україна планує великий наступ: у березні будуть запеклі бої, - Буданов

Про це очільник ГУР Кирило Буданов розповів в інтерв’ю американському виданню “ABC News”.

Буданов не взяв на себе відповідальності за удари по російським аеродромам 26 грудня, проте зазначив, що атаки в російський тил будуть продовжуватися та будуть “все глибше і глибше” всередині РФ. Про те хто їх здійснює, Буданов зможе сказати тільки після війни.

Крім цього, він повідомив, що Україна на весну планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні.

Це (коли ми побачимо більше) звільнення територій і нанесення остаточної поразки Російській Федерації, – сказав очільник ГУР.

Інші інсайди від Буданова:

  • Путін давно хворий і я сподіваюся він скоро помре. Після його смерті буде трансфер “сили” до РФ. Але війна має бути закінчена до його смерті;
  • “сотні трупів російських солдатів просто гниють у відкритому полі на околицях Бахмута, бійці РФ використовують ці купи тіл як щит”;
  • озброєння Росії виснажується. Це змушує її вдаватися до “дешевшим” рішенням, таким як “Шахед”;
  • Росія більше не становить військової загрози миру, це лише вигадка, єдине питання, що залишилося — це ядерний арсенал “і неконтрольований режим”, який змусить “весь світ усвідомити необхідність денуклеаризації Росії”.

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Новости Днепра про Навесні Україна планує великий наступ: у березні будуть запеклі бої, - БудановУкраїнська Новости Днепра про Навесні Україна планує великий наступ: у березні будуть запеклі бої, - БудановРусский

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