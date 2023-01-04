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  • Весной Украина планирует большое наступление: в марте будут жестокие бои, — Буданов

Весной Украина планирует большое наступление: в марте будут жестокие бои, — Буданов

Сегодня 15:56
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Глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое наступление Украины весной.

Новости Днепра про Весной Украина планирует большое наступление: в марте будут жестокие бои, - Буданов

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в интервью американскому изданию «ABC News».

Буданов не взял на себя ответственности за удары по российским аэродромам 26 декабря, однако отметил, что атаки в российский тыл будут продолжаться и будут «все глубже и глубже» внутри РФ. О том, кто их осуществляет, Буданов сможет сказать только после войны.

Кроме этого, он сообщил, что Украина весной планирует большое наступление, а самые ожесточенные бои ожидаются в марте.

Это (когда мы увидим больше) освобождение территорий и нанесение окончательного поражения в Российской Федерации, — сказал глава ГУР.

Другие инсайды от Буданова:

  • Путин давно болен и я надеюсь, что он скоро умрет. После его смерти последует трансфер «силы» в РФ. Но война должна быть окончена до его смерти;
  • «сотни трупов российских солдат просто гниют в открытом поле в окрестностях Бахмута, бойцы РФ используют эти кучи тел как щит»;
  • вооружение России истощается. Это заставляет ее прибегать к более «дешевым» решениям, таким как «Шахед»;
  • Россия больше не представляет военной угрозы миру, это лишь вымысел, единственный оставшийся вопрос — это ядерный арсенал «и неконтролируемый режим», который заставит «весь мир осознать необходимость денуклеаризации России».

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Новости Днепра про Весной Украина планирует большое наступление: в марте будут жестокие бои, - БудановУкраїнська Новости Днепра про Весной Украина планирует большое наступление: в марте будут жестокие бои, - БудановРусский

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