Весной Украина планирует большое наступление: в марте будут жестокие бои, — Буданов

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в интервью американскому изданию «ABC News».
Буданов не взял на себя ответственности за удары по российским аэродромам 26 декабря, однако отметил, что атаки в российский тыл будут продолжаться и будут «все глубже и глубже» внутри РФ. О том, кто их осуществляет, Буданов сможет сказать только после войны.
Кроме этого, он сообщил, что Украина весной планирует большое наступление, а самые ожесточенные бои ожидаются в марте.
Это (когда мы увидим больше) освобождение территорий и нанесение окончательного поражения в Российской Федерации, — сказал глава ГУР.
Другие инсайды от Буданова:
Читайте также:
Автор:
В очередном интервью Кирилл Буданов снова сделал несколько прогнозов для…
В россии осталось ресурсов еще на 2-3 массированных удара по…
Президент страны-террористки путин использует по меньшей мере трех двойников.
Начальник ГУР рассказал, как долго Россия может терроризировать украинцев.
Найти хорошую работу в США или Европе и при этом не выезжать из Днепра можно с помощью ресурсов, где зарубежные компании публикуют свои вакансии, а соискатели – резюме. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-8 популярных сайтов, где можно найти «удаленку» за…
На дорогах Днепра появились новые знаки.
Хорошая новость!
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
В Днепре планируют на два месяца перекрыть движение транспорта по улице Паторжинского.
В Днепре демонтировали два советских памятника.
У Дніпрі помітили інопланетний корабель біля планетарію.
1 января в 22:40 в полицию Каменского сообщили, что в реанимационное отделение одной из больниц привезли 38-летнего мужчину с ножевым ранением и внутренним кровотечением.
Еще полвека назад было очень популярно устанавливать на знаковых зданиях или на популярных улицах города часы. Сегодня в Днепре их можно пересчитать по пальцам, но они все же есть. По часам не только ориентировались, но и около них назначали встречи…
В Днепре ушел из жизни известный врач.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!