У Кам’янському на вокзалі на чоловіка напали з ножем: подробиці

1 січня о 22:40 до поліції Кам'янського повідомили, що до реанімаційного відділення однієї з лікарень привезли 38-річного чоловіка із ножовим пораненням та внутрішньою кровотечею.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілий перебував на залізничному вокзалі у Кам’янському. Там між ним та ще одним чоловіком виникла сварка. Під час сутички підозрюваний дістав ніж та вдарив ним потерпілого. Потім зловмисник втік з місця злочину.

Правоохоронці затримали 41-річного місцевого жителя, причетного до нападу. 2 січня йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Читайте також:

Українська

Автор: