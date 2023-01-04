У Кам’янському на вокзалі на чоловіка напали з ножем: подробиці

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілий перебував на залізничному вокзалі у Кам’янському. Там між ним та ще одним чоловіком виникла сварка. Під час сутички підозрюваний дістав ніж та вдарив ним потерпілого. Потім зловмисник втік з місця злочину.
Правоохоронці затримали 41-річного місцевого жителя, причетного до нападу. 2 січня йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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