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  • Вслід за “Танком”: у Дніпрі демонтували пам’ятник Олександру Матросову

Вслід за “Танком”: у Дніпрі демонтували пам’ятник Олександру Матросову

Сьогодні 13:45
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У Дніпрі демонтували два радянських пам’ятники.

У Дніпрі сьогодні демонтували відразу два пам’ятники пов’язані із радянською спадщиною.

Першим під знесення потрапив “Танк” на Яворницького, а потім комунальники демонтували монумент Олександру Матросову на Соборній площі. Ось так це було:

Для довідки: Олександр Матросов народився в Катеринославі (зараз Дніпро), проте рано залишився сиротою і майже все життя прожив в Росії. Помер у Псковській області під час одного із боїв Другої світової. Був героєм СРСР, саме через це у нас з’явилася ця пам’ятка.

Пам’ятник Олександру Матросову відкрили у місті у 1975 році. 

Далі в планах комунальників демонтаж монумента присвяченого Ломоносову.

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