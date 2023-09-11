Контрнаступ ЗСУ повільний, але не зупиниться: Буданов відповів на прогнози генерала Міллі

Кирило Буданов відповів на слова відомого генерала про те, що контрнаступ може зупинитися з настанням дощів.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі вважає, що погода завадить контрнаступу ЗСУ та операція зупиниться з настаннями дощового сезону. Тобто в української армії залишилося ще 30-45 днів для активних бойових дій. Про це генерал заявив інтерв’ю BBC.

Проте очільник української розвідки з цими прогнозами не згоден. Про це Кирило Буданов заявив на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES)

Він сказав, що “так чи інакше бойові дії триватимуть”, хоча і згоден з тим, що воювати стане складніше.

“Бойові дії триватимуть. Наступальна операція на всіх напрямках, а я підкреслю, вона йде на кількох напрямках, так само триватиме”, – стверджує Буданов.

Очільник ГУР підтвердив слова генерала Міллі про те, що контрнаступ повільніший, ніж цього б хотілося.

“Хоч би що там кому не здавалося, наступ триває. Він іде не так швидко, як би я хотів, я це теж не приховую. Але я насамперед не головнокомандувач і не начальник Генштабу, ці питання краще адресувати їм. Усе, що я вам можу сказати, що ситуація там досить складна. У супротивника вона складна максимально. З нашого боку – складність просування, бо суцільне мінування”, – сказав він.

Буданов нагадав, що минулого року погода не зупинила український військових, які провели дві операції з деокупації Харківщини та Херсонщини. Окрім цього дощі не зупинили росіян, які теж продовжували свої наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Основна проблема, яку виокремив Буданов – це суцільне мінування різними засобами, через що доводиться воювати “ногами”.

Оскільки використання бронетехніки сильно обмежує велика насиченість ПТРК і дронів-камікадзе противника, наш наступ нажаль йде “на ногах”, – додав очільник ГУР.

Буданов також сказав, що війна може тривати ще не один місяць.

“Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника. Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін – то цілком зрозуміло, що ви будете праві”, – сказав Буданов

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