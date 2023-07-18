Народилася ще за часів СРСР: на Львівщині померла найстарша гуска України

У селі Семенівка Львівської області померла найстарша гуска України.

Ґаґа, так її назвали господарі, прожила 39 років – вона народилася 1984-го.

Про це повідомив блогер Орест Зуб у Facebook.

За його словами, гуска була старшою навіть за нього самого.

Ось і не стало нашої Ґаґи. До слова, вона була найстаршою гускою України та померла на 39 році життя. Вона старша за мене та пережила усіх мешканців нашого невеличкого сімейного обійстя неподалік Львова, куди після Другої Світової приїхала сім’я мого дідуся, – розповів він.

Також він додав, що останніми роками гуска втратила зір, та попри це щодня обходила двір перед ґанком, пощипуючи травичку.

Для нашої сім’ї вона була справжнім символом. Ми навідувалися до неї майже щотижня. Щира подяка сусідам, які слідкували за нею… Настав її час відійти у пташиний рай. Земля тобі пухом, Ґаґо, – додав чоловік.

А тут гусці 36 років.

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