“Все сталося менш ніж за добу”: у Дніпрі раптово померла відома зооволонтерка

У Дніпрі на 55-році життя померла Лілія Леонова – зооволонтерка, яка разом з донькою Олесею заснувала притулок та багато років рятувала котиків. Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці “Екстрена допомога тваринам Дніпро”.
Олесю добре знають не тільки у Дніпрі, а й в Україні. Вона – співзасновниця реабілітаційного центру для постраждалих тварин з інвалідністю та певними вадами. Тривалий час рятувала тварин у власному будинку, а потім побудувала для них притулок «Кицькин дім». Під час повномасштабного вторгнення там врятували багатьох чотирилапих. У цій добрій справі їй завжди допомагала мама Ліля. Цілодобово вона допомагала Олесі лікувати, реабілітувати котиків притулку. Багато з ким вона спілкувалася, підтримувала. Та менш ніж за добу жінки не стало. Страшний діагноз – аневризма аорти.
Якщо у вас є бажання допомогти родині, як це зробити можна дізнатися ТУТ.
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