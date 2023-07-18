У Дніпрі сьогодні два популярних трамваї закінчать роботу раніше

Сьогодні, 18 липня, трамваї №1 та №5 закінчать свою роботу раніше.
Про це повідомили в КП «Дніпровський електротранспорт» міськради.
Причина – проведення ремонту трамвайної колії на розворотній петлі зупинки «Університет науки і технологій».
Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:
Трамвай №1:
Трамвай №5:
Враховуйте це, щоб не чекати дарма на зупинці!
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 теж закінчать свою роботу раніше.
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