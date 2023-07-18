У Дніпрі на 4 дні перекриють вулицю Посполиту: схема об’їзду

У Дніпрі попередили про перекриття вулиці Посполитої.

У Новокодацькому районі на декілька днів перекриють вулицю Посполиту (до перейменування – Гвардійська).

З 25 до 29 липня будуть відновлювати асфальт, який пошкодили під час демонтажу залізничного переїзду. Через ремонтні роботи тимчасово обмежать рух будь-якого транспорту на цій ділянці.

Тож адміністрація Новокодацького району опублікувала орієнтовну схему об’їзду.

Нагадаємо, раніше ми вже анонсували ремонтні роботи на вулиці Посполитій. Крім цього, майже на тиждень планують перекрити рух бульваром Слави.

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