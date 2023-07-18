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У Дніпрі на 4 дні перекриють вулицю Посполиту: схема об’їзду

Сьогодні 15:43
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У Дніпрі попередили про перекриття вулиці Посполитої.
Новости Днепра про У Дніпрі на 4 дні перекриють вулицю Посполиту: схема об'їзду

фото умовне

У Новокодацькому районі на декілька днів перекриють вулицю Посполиту (до перейменування – Гвардійська).  

З 25 до 29 липня будуть відновлювати асфальт, який пошкодили під час демонтажу залізничного переїзду. Через ремонтні роботи тимчасово обмежать рух будь-якого транспорту на цій ділянці. 

Тож адміністрація Новокодацького району опублікувала орієнтовну схему об’їзду. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі на 4 дні перекриють вулицю Посполиту: схема об'їзду

Нагадаємо, раніше ми вже анонсували ремонтні роботи на вулиці Посполитій. Крім цього, майже на тиждень планують перекрити рух бульваром Слави. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на 4 дні перекриють вулицю Посполиту: схема об'їздуУкраїнська

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