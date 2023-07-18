У Дніпрі найближчим часом зміниться ціна на яйця: прогноз експерта

Останнім часом ціни на деякі продукти просто шокують, серед них і яйця.

Але найближчим часом ціна на цей продукт має знизитися.

Так вважає економічний експерт із Дніпра Михайло Крапивко, повідомляє “Інформатор Україна”.

Експерт зазначив, що зараз в Україні знижуються ціни на овочі, яйця та курятину. Це пояснюється сезонними факторами.

Зараз ціни на овочі в Україні стабілізувалися. Яйця та курятина мають тренд до здешевшання. За минулий тиждень ціна на яйця впала на 5 грн за десяток. Це пояснюється сезонним фактором. Влітку знижується ціна на корми, збільшується виробництво яєць, бо кури краще несуться. Думаю, на цьому тижні ми побачимо стабілізацію ціни. А далі можливо її подальше коливання в сторону зниження. Я не думаю, що найближчим часом ціни на яйця та курятину зростатимуть, – сказав Михайло Крапивко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін планує збільшити мінімальні ціни на алкоголь до 71%.

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