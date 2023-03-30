Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерів

Сьогодні 19:45
просмотров

П'ятеро мешканців Кривого Рогу налагодили схему збуту наркотиків на території міста.

Новости Днепра про Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерів

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратуру.

Слідчі з’ясували, що замовлення надходили на мобільні телефони фігурантів. Продаж наркотиків та психотропних речовин покупцям відбувався «з рук у руки». Оплату за товар приймали на банківські картки та готівкою.

Також встановлено ще одного місцевого жителя, який збував метадон шляхом закладок на території Довгинцівського району Кривого Рогу.

У ході обшуків вилучено понад 2 кг та 1090 сліп-пакетів з канабісом, майже 350 гр метадону, 30 гр метамфетаміну, електронні ваги, зброю, патрони, банківські картки, мобільні телефони, чорні записи, кошти.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить понад 1,5 млн. гривень.

У ході обшуків вилучено понад 2 кг та 1090 сліп-пакетів з канабісом, майже 350 гр метадону, 30 гр метамфетаміну, електронні ваги, зброю, патрони, банківські картки, мобільні телефони, чорні записи, кошти.

Новости Днепра про Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерів

Новости Днепра про Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерів

Новости Днепра про Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерів

Читайте також:

Новости Днепра про Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерівУкраїнська Новости Днепра про Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вкрав кабель: у Дніпрі затримали злодія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Вкрав кабель: у Дніпрі затримали злодія

    У Чечелівському районі Дніпра чоловік вкрав кабель.

    Затверджено характеристики предметних тестів НМТ-2023: що потрібно знати дніпрянам
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Затверджено характеристики предметних тестів НМТ-2023: що потрібно знати дніпрянам

    Українським центром оцінювання якості освіти затверджено загальні характеристики предметних тестів…

    Без неї не допустять до НМТ: що потрібно для оформлення дитині безкоштовної ID-картки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:38
    Без неї не допустять до НМТ: що потрібно для оформлення дитині безкоштовної ID-картки

    Біометричний паспорт мешканці Дніпра можуть одержати вже з 14 років.…

    Видатний новатор в хірургії: помер відомий кардіохірург із Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:49
    Видатний новатор в хірургії: помер відомий кардіохірург із Дніпра

    У Варшаві на 88 році життя помер видатний дніпровський хірург.

    Наверх