Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерів

П'ятеро мешканців Кривого Рогу налагодили схему збуту наркотиків на території міста.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратуру.

Слідчі з’ясували, що замовлення надходили на мобільні телефони фігурантів. Продаж наркотиків та психотропних речовин покупцям відбувався «з рук у руки». Оплату за товар приймали на банківські картки та готівкою.

Також встановлено ще одного місцевого жителя, який збував метадон шляхом закладок на території Довгинцівського району Кривого Рогу.

У ході обшуків вилучено понад 2 кг та 1090 сліп-пакетів з канабісом, майже 350 гр метадону, 30 гр метамфетаміну, електронні ваги, зброю, патрони, банківські картки, мобільні телефони, чорні записи, кошти.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить понад 1,5 млн. гривень.

У ході обшуків вилучено понад 2 кг та 1090 сліп-пакетів з канабісом, майже 350 гр метадону, 30 гр метамфетаміну, електронні ваги, зброю, патрони, банківські картки, мобільні телефони, чорні записи, кошти.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: