Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили ділерів

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратуру.
Слідчі з’ясували, що замовлення надходили на мобільні телефони фігурантів. Продаж наркотиків та психотропних речовин покупцям відбувався «з рук у руки». Оплату за товар приймали на банківські картки та готівкою.
Також встановлено ще одного місцевого жителя, який збував метадон шляхом закладок на території Довгинцівського району Кривого Рогу.
У ході обшуків вилучено понад 2 кг та 1090 сліп-пакетів з канабісом, майже 350 гр метадону, 30 гр метамфетаміну, електронні ваги, зброю, патрони, банківські картки, мобільні телефони, чорні записи, кошти.
Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить понад 1,5 млн. гривень.
У ході обшуків вилучено понад 2 кг та 1090 сліп-пакетів з канабісом, майже 350 гр метадону, 30 гр метамфетаміну, електронні ваги, зброю, патрони, банківські картки, мобільні телефони, чорні записи, кошти.
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