Наркотики и оружие: в Кривом Роге накрыли дилеров

Пятеро жителей Кривого Рога наладили схему сбыта наркотиков на территории города.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Следователи выяснили, что заказы поступали на мобильные телефоны фигурантов. Продажа наркотиков и психотропных веществ покупателям производилась «из рук в руки». Оплату за товар принимали на банковские карты и наличными.

Также установлено еще одного местного жителя, который сбывал метадон путем «закладок» на территории Долгинцевского района Кривого Рога.

В ходе обысков изъято более 2 кг и 1090 слип-пакетов с каннабисом, почти 350 гр метадона, 30 гр метамфетамина, электронные весы, оружие, патроны, банковские карты, мобильные телефоны, черные записи, денежные средства.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет более 1,5 млн. гривен.

Мужчины задержаны. Все шестеро подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 УК Украины. Прокуроры намерены добиться для них содержания под стражей до суда.

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