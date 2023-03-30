Наркотики и оружие: в Кривом Роге накрыли дилеров

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Следователи выяснили, что заказы поступали на мобильные телефоны фигурантов. Продажа наркотиков и психотропных веществ покупателям производилась «из рук в руки». Оплату за товар принимали на банковские карты и наличными.
Также установлено еще одного местного жителя, который сбывал метадон путем «закладок» на территории Долгинцевского района Кривого Рога.
В ходе обысков изъято более 2 кг и 1090 слип-пакетов с каннабисом, почти 350 гр метадона, 30 гр метамфетамина, электронные весы, оружие, патроны, банковские карты, мобильные телефоны, черные записи, денежные средства.
Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет более 1,5 млн. гривен.
Мужчины задержаны. Все шестеро подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 УК Украины. Прокуроры намерены добиться для них содержания под стражей до суда.
Читайте также:
Автор:
Ночью в Чечеловском районе Днепра мужчина украл кабель.
Украинским центром оценки качества образования утверждены общие характеристики предметных тестов…
Биометрический паспорт жители Днепра могут получить уже с 14 лет.…
В Украине могут создать реестр "уклонистов"
Ночью в Чечеловском районе Днепра мужчина украл кабель.
Украинским центром оценки качества образования утверждены общие характеристики предметных тестов основного и дополнительно блоков Национального мультипредметного тестирования.
Вражескому агенту грозит срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Биометрический паспорт жители Днепра могут получить уже с 14 лет. Действительным он будет на протяжении последующих четырех лет. Дело в том, что с 14 до 18 лет ребенок может внешне измениться и узнать уже на фото будет сложно. По истечению…
Вечная слава!
Си Цзиньпин планирует войну против Тайваня.
В Украине могут создать реестр "уклонистов"
Российские оккупанты провалили план по приведению энергетической системы Украины к критическому состоянию, поэтому вполне вероятно, что массированных ракетных ударов, которые продолжались в течение осени и зимы, россия больше не будет осуществлять.
В Варшаве на 88 году жизни скончался выдающийся днепровский хирург.
Магазины Днепра каждую неделю устраивают различные акции на десятки, а то и сотни товарных позиций и продуктов. Со скидкой в «Сильпо», «АТБ» или «Варусе» можно купить все: от средства для посуды или тарелок с носками до круп, шоколадок и колбасных…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!