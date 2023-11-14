“Надії майже не зосталося”: медики з Дніпра та їхні колеги з США врятували воїна з важкою травмою голови

У Дніпрі рятували воїна з тяжкою травмою голови.

Разом з іноземними колегами дніпровські медики змогли врятувати воїна, який був за крок від смерті. Чоловік отримав важке поранення голови, а під час операції впав у кому. Як зазначив головний лікар однієї із провідних лікарень Дніпра Сергій, завдяки досвіду хірургів, військового вдалося повернути до життя.

Пораненого прямо із фронту доправили до Дніпра, де відразу взялися за його порятунок. Стан чоловіка був критичним.

Шанси та надії на життя давав тільки шалений досвід лікарів. Кім Райт, Андрій Сірко та Олександр Марченко оперували воїна до глибокої ночі. Він впав у кому. Надії майже не зоставалось, – розповідає лікар.

Роботу лікарів ускладнювало те, що під час проведення комп’ютерної томографії лікарі виявили велику травматичну гематому лівої скроневої частки мозку, багатоуламковий перелом лівої скроневої кістки з переходом на основу черепа із зануренням кісткових уламків в речовину мозку.

Пацієнт впав у глибоку кому. На допомогу дніпровським лікарям прийшов відомий хірург з США, який провів безліч операцій воїнам зі схожими бойовими травмами.

Спільними зусиллями воїна вдалося витяги з лап смерті. Наразі чоловік одужує в реанімації. Попереду важкий шлях реабілітації, але лікарі зазначають, що у пацієнта є шанс повернутися до звичного життя.

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